La Serie A arriva al suo epilogo finale con l'ultima giornata che si chiude questa sera. In tutto sono 6 le partite in programma nella serata. Si apre conalle 18, mentre alle 20.45 tocca a 4 match in contemporanea:. Di seguitocon tutte le decisioni arbitrali più rilevanti e gli episodi dubbi.SOZZAROSSI M. – GALETTOIV: PERENZONIVAR: IRRATIAVAR: MERAVIGLIA

Zapata entra in area ed è leggermente spinto da De Ketealere, andando così a sfiorare Holm con la gamba, per poi lasciarsi cadere a terra. La spinta è giudicata un normale contatto di gioco e il tocco con Holm ininfluente: per Sozza non ci sono gli estremi per concedere il rigore.DIONISIPERROTTI – CAVALLINAIV: GUALTIERIVAR: MARINIAVAR: MUTOMASSATEGONI – ROSSI L.IV: RAPUANO

VAR: AURELIANOAVAR: ABISSODOVERIALASSIO – COLAROSSIIV: MARESCAVAR: DI PAOLOAVAR: PATERNAZUFFERLIBOTTEGONI – LOMBARDOIV: CAMPLONEVAR: VALERIAVAR: MIELETREMOLADADEL GIOVANE – MORO

IV: COLLUVAR: GARIGLIOAVAR: SERRA