Dopo la gara dell'ora di pranzo tra Genoa e Juventus, sono Empoli-Frosinone, Atalanta-Chievo e Lazio-Parma le partite che completano il programma pomeridiano della 28esima giornata di Serie A, in attesa di Napoli-Udinese e Milan-Inter. Ecco gli episodi arbitrali più importanti nella MOVIOLA di calciomercato.com:





ATALANTA – CHIEVO

IRRATI

PRENNA – LOMBARDO

IV: ROS

VAR: AURELIANO

AVAR: LIBERTI





21' ANNULLATO IL GOL DI GIACCHERINI: lancio di Hetemaj a scavalcare la difesa dell'Atalanta, l'ex Juve controlla e supera Gollini, ma la posizione è chiaramente irregolare.





EMPOLI – FROSINONE

MASSA

MELI – COSTANZO

IV: ABISSO

VAR: MANGANIELLO

AVAR: DEL GIOVANE





16' CONTATTO PAGANINI-FARIAS, IL VAR DA' IL RIGORE: corrrezione importante del Var Manganiello, che invita l'arbitro Massa a rivedere il contatto in area tra il centrocampista del Frosinone e l'attaccante di Andreazzoli e lo induce a concedere il tiro dagli 11 metri.





LAZIO – PARMA

BANTI

FIORITO – VECCHI

IV: SERRA

VAR: PAIRETTO

AVAR: VALERIANI







19' CONTATTO INGLESE-RADU, RESTANO I DUBBI: l'attaccante del Parma contende il pallone da terra al difensore biancoceleste e, rialzandosi, sembra essere ostacolato irregolarmente dal suo avversario. L'azione si conclude col fallo fischiato contro il Parma per il successivo scontro con Strakosha.



25' IACOPONI DI MANO, RIGORE PER LA LAZIO: netto intervento col braccio largo del difensore del Parma sul traversone di Lulic, ineccepibile il penalty assegnato da Banti.