Ottava giornata di Serie A che si apre con Empoli-Udinese. Di seguito gli episodi da moviola.



EMPOLI-UDINESE

Arbitro: Fabbri

Assistenti: Pagliardini - Barone

Quarto Ufficiale: Camplone

VAR: Nasca

AVAR: Chiffi



59' - Cancellieri si appresta al tiro, Samardzic in ripiegamento lo stende. Per Fabbri è rigore. L'arbitro però viene richiamato al Var e lo annulla



50' - Va giù Caputo dopo un contatto a palla lontana in area di rigore con Kristensen: il tocco del difensore però è veniale, giusto non punirlo



39' - Caputo si sblocca e trova la rete. La sua posizione però, dopo controllo al Var, è di fuorigioco. Sul cross di Baldanzi, l'attaccante è davanti a tutti e l'intervento sbagliato di Bijol non viene considerato come una giocata.





LECCE-SASSUOLO Venerdì 06/10 ore 20.45

Arbitro: Sacchi

Assistenti: Palermo - Di Monte

Quarto Ufficiale: Monaldi

VAR: Maggioni

AVAR: Paganessi



1' - Entrata veemente di Boloca a centrocampo, giallo severo. Gara in salita per il centrocampista.