Si gioca questa sera l'ultima giornata di Serie A, con cinque partite in programma dopo quelle disputate ieri. Spiccano le sfide che vedono impegnati il Genoa e il Lecce, rispettivamente in casa contro il Verona e il Parma. Di seguito gli episodi da moviola delle gare analizzati dalla redazione di Calciomercato.com:



SPAL – FIORENTINA Domenica 02/08 h. 18.00

PRONTERA

ROBILOTTA – SECHI

IV: SOZZA

VAR: PICCININI

AVAR: LO CICERO



93' - Rigore per la Fiorentina. Bonifazi stende Chiesa in area, l'arbitro non ha dubbi e assegna il penalty. Il Var conferma la decisione del direttore di gara con un silent check.



BOLOGNA – TORINO Domenica 02/08 h. 20.45

DI MARTINO

ROSSI L. – SCARPA

IV: ABISSO

VAR: VALERI

AVAR: DEL GIOVANE



GENOA – H. VERONA Domenica 02/08 h. 20.45

IRRATI

CARBONE – COSTANZO

IV: LA PENNA

VAR: MAZZOLENI

AVAR: RANGHETTI



62' - Espulso Romero. Già ammonito, il difensore è entrato in netto ritardo ai danni di Pazzini. Corretto il secondo giallo. Nell'occasione, espulso anche Juric per proteste.



49' - Ammonito Romero. Questa volta il difensore del Genoa entra in nettissimo ritardo su Pessina (costretto a uscire dal campo in barella): per l'arbitro è da giallo.



47' - Protesta Di Carmine, che chiede un calcio di rigore all'arbitro. Romero trattiene l'attaccante del Verona da dietro, Irrati lascia proseguire. Episodio molto dubbio, il Var non interviene.



LECCE – PARMA Domenica 02/08 h. 20.45

MARIANI

PRETI – LONGO

IV: DI BELLO

VAR: MARESCA

AVAR: FIORITO



SASSUOLO – UDINESE Domenica 02/08 h. 20.45

AMABILE

SCHIRRU – ROSSI M.

IV: PASQUA

VAR: MASSA

AVAR: TOLFO