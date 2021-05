Dopo le partite del sabato e Inter-Udinese di oggi, si giocano stasera sei partite di Serie A per la 38a giornata tra cui le tre decisive per la qualificazione alla prossima Champions League. Di seguito tutti gli episodi da moviola delle gare analizzati dalla redazione di Calciomercato.com:



ATALANTA – MILAN h. 20.45

MARIANI

GIALLATINI – BINDONI

IV: DOVERI

VAR: AURELIANO

AVAR: TOLFO



23' - Brahim Diaz chiede un giallo per il fallo di Gosens ai suoi danni nella zona centrale del campo. L'arbitro Mariani fischia sì per l'intervento falloso del giocatore dell'Atalanta, ma non estrae l'ammonizione.









BOLOGNA – JUVENTUS h. 20.45

VALERI

PRETI – PERETTI

IV: FABBRI

VAR: GIACOMELLI

AVAR: DI VUOLO









NAPOLI – H. VERONA h. 20.45

CHIFFI

LONGO – VALERIANI

IV: FOURNEAU

VAR: NASCA

AVAR: CECCONI









SASSUOLO – LAZIO h. 20.45

PRONTERA

BERCIGLI – MASSARA

IV: RAPUANO

VAR: MASSA

AVAR: MELI









SPEZIA – ROMA h. 20.45

PEZZUTO

MARCHI – MIELE

IV: SANTORO

VAR: PAIRETTO

AVAR: LIBERTI



10' - Chiede un rigore lo Spezia. Contatto in area tra Cristante e Gyasi, col giocatore giallorosso che tocca l'avversario prima che arrivi al tiro. L'arbitro lascia proseguire, il Var non interviene: restano grandi dubbi sul contatto che dai replay sembra essere evidente. Per il direttore di gara è troppo lieve per assegnare il calcio di rigore.





TORINO – BENEVENTO h. 20.45

DI BELLO

PAGLIARDINI – BERTI

IV: PICCININI

VAR: ABISSO

AVAR: RANGHETTI