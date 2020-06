Dopo le due partite di ieri, si giocano questa sera altrettante gare di Serie A. Alle 19.30 sarà Chiffi a dirigere Atalanta-Sassuolo mentre alle 21.45 Inter-Sampdoria è stata affidata a Mariani. Di seguito gli episodi da moviola delle due partite analizzati dalla redazione di Calciomercato.com:









ATALANTA – SASSUOLO Domenica 21/06 h.19.30

CHIFFI

VALERIANI – CALIARI

IV: SERRA

VAR: ABISSO

AVAR: TOLFO



40' - Ammonito Pasalic per un intervento in netto ritardo ai danni di Kyriakopoulos​. Corretta la decisione di Chiffi, il giocatore dell'Atalanta è andato dritto sull'uomo.



32' - Zapata di testa segna il 2-0 su assist di Gosens: silent check del Var a confermare la validità della rete dell'attaccante colombiano.



22' - Annullato il 2-0 di Gomez. Su cross di Duvan Zapata, Gosens sembra toccare il pallone col braccio vicinissimo al corpo e poi lo stesso giunge al numero 10 che segna con un tap-in ravvicinato. L'arbitro lascia proseguire, ma interviene il Var per il presunto fallo di mano di Gosens. Dopo aver rivisto l'episodio, Chiffi annulla il 2-0. Decisione discutibile del Var e dell'arbitro: le immagini televisive non chiariscono l'entità del tocco.



INTER – SAMPDORIA Domenica 21/06 h.21.45

MARIANI

COLAROSSI – DI IORIO

IV: PAIRETTO

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PRETI