Di seguito i principali casi da moviola degli anticipi del sabato della 7a giornata di Serie A, alle 18 il derby Torino-Juventus e alle 20.45 Sassuolo-Inter, analizzati da Calciomercato.com_





TORINO–JUVENTUS, ore 18

Arbitro: Valeri

Assistenti: Giallatini-Galetto

Quarto Ufficiale: Baroni

Var: Di Paolo

Avar: Carbone



13' LA JUVE CHIEDE UN RIGORE - Contatto Pobega-Cuadrado in area, Valeri sorvola e trova le proteste vistose del colombiano: Fischi da parte del pubblico di fede bianconera per la decisione del fischietto, ma è l'esterno ex Fiorentina che sembra rallentare la corsa per cercare il contatto. Giusta la decisione di Valeri.





SASSUOLO–INTER, ore 20.45

Arbitro: Pairetto

Assistenti: Longo-Margani

Quarto Ufficiale: Gariglio

Var: Nasca

Avar: Peretti