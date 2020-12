Di seguito i principali episodi da moviola degli anticipi del turno infrasettimanale di Serie A, valido per la 12esima giornata, analizzati da Calciomercato.com:





UDINESE – CROTONE - Martedì 15 dicembre alle 18.30

Arbitro: Di Martino

Assistenti: Vivenzi-Prenna

IV° Uomo: Massimi

VAR: Manganiello

AVAR: Mondin



70' -Pereyra chiede un rigore per intervento in area di Golemic, Di Martino lascia correre.



67' - Altro gol annullato a Pussetto! Di Martino contesta il fuorigioco di Molina che aveva lasciato sfilare il pallone per Deulofeu, assist-man per lo spagnolo.



29' - Rodrigo De Paul chiede rigore per un tocco di braccio di Golemic su calcio di punizione, ma non c'è nulla.



21' - Gol annullato a Pussetto! L'argentino batte al volo Cordaz in uscita sull'assist di De Paul, ma c'era una posizione di fuorigioco in partenza.​





BENEVENTO – LAZIO - Martedì 15 dicembre alle 20:45

Arbitro: Pairetto

Assistenti: Costanzo-Galetto

IV° Uomo: Abbattista

VAR: Fabbri

AVAR: Longo