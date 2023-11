Alle 15 scendono in campo Empoli-Sassuolo e Frosinone-Genoa, nei match validi per la 13a giornata di Serie A. Questi gli episodi dubbi più importanti e le decisioni arbitrali più rilevanti.



EMPOLI – SASSUOLO h. 15.00



SOZZA



DI MONTE – RICCI



IV: SANTORO



VAR: NASCA



AVAR: PAIRETTO



2' - RIGORE PER L'EMPOLI! Cambiaghi si mette tra Viti e il pallone, il difensore del Sassuolo interviene da dietro e sbilancia l'attaccante dell'Empoli. Sozza non ha dubbi, calcio di rigore.







FROSINONE – GENOA h. 15.00



ZUFFERLI



COSTANZO – PASSERI



IV: MARINELLI



VAR: FABBRI



AVAR: PAGANESSI