Serie A, la MOVIOLA LIVE: gol annullato alla Fiorentina, fuorigioco di Kean

Getty Images

Di seguito, gli episodi da moviola, analizzati da Calciomercato.com, delle due sfide delle 15:h.15.00FABBRIIMPERIALE – CAVALLINAIV: PICCININIVAR: ABISSOAVAR: MARINIKean realizza, su un ottimo assist di Cataldi, superando Skorupski. L'attaccante della Nazionale azzurra, però, parte da posizione irregolare. Controllo in sala VAR per l'effettiva posizione del numero 20 viola e rete non convalidata

h. 15.00SOZZAMONDIN – BITONTIIV: TREMOLADAVAR: GARIGLIOAVAR: MAZZOLENI