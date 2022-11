Tredicesima giornata che si apre con Bologna-Torino e prosegue con Monza-Verona e Sampdoria-Fiorentina, in attesa dei derby della serata. Di seguito l'analisi degli episodi arbitrali controversi.



Bologna-Torino



Domenica 06/11 H. 12.30



Arbitro: Giua

Assistenti: Dei Giudici – Garzelli

IV: Chiffi

VAR: Nasca

AVAR: Banti



24' - Fallo netto di Lucumi su Miranchuk. Il colombiano inizia l'intervento fuori area ma il fallo si concretizza negli ultimi 16 metri. Giusto il penalty.



9' - Intervento rischioso di Djidji su Ferguson. Il difensore colpisce l'avversario in tackle, l'arbitro però non fischia e il Var non può intervenire perché il contatto è di un paio di metri fuori dall'area di rigore.







Monza-Hellas Verona



Domenica 06/11 H. 15.00



Arbitro: Cosso

Assistenti: Margani – Cortese

IV: Rapuano

VAR: Abbattista

AVAR: Aureliano



Sampdoria-Fiorentina



Domenica 06/11 H. 15.00



Arbitro: Marinelli

Assistenti: Vecchi – Rossi C.

IV: Rutella

VAR: Marini

AVAR: Di Martino