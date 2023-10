Serie A in campo per la decima giornata: di seguito l'analisi degli episodi arbitrali più controversi.



CAGLIARI – FROSINONE

PAIRETTO

ZINGARELLI – DI GIACINTO

IV: AYROLDI

VAR: IRRATI

AVAR: PAGNOTTA



79' - Altro rigore per il Cagliari. Turati anticipa Pavoletti in uscita ma lo travolge: per Pairetto è rigore. Richiamato all'on field review, l'arbitro torna sui suoi passi e cambia decisione



27' - Ingenuo fallo di mano di Soulé in ripiegamento difensivo: dopo check al Var, viene assegnato il rigore



25' - Brutto intervento di Romagnoli a gamba tesa: giusto il giallo, rischia anche una sanzione più pesante



MONZA – UDINESE

PRONTERA

SCATRAGLI – CAVALLINA

IV: COLLU

VAR: PATERNA

AVAR: ABISSO