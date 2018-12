Continua in questa domenica la Serie A, con sei gare in programma per la 15esima giornata. LIVE su Calciomercato.com la moviola di Sassuolo-Fiorentina, Empoli-Bologna, Parma-Chievo, Udinese-Atalanta, Genoa-Spal e Milan-Torino, con l'analisi degli episodi arbitrali più discussi.



Sassuolo – Fiorentina domenica ore 12.30

Chiffi



Parma – Chievo

La Penna



Udinese – Atalanta

Calvarese



Empoli – Bologna

Valeri



Genoa – Spal domenica ore 18.00

Pasqua



34' RIGORE PER IL GENOA - I liguri chiedono un altro penalty per un intervento pericoloso di Fares su Romero: Pasqua va a rivedere l'azione al VAR e concede rigore.



26' IL GENOA CHIEDE UN RIGORE - Contatto in area su Sandro, ma Pasqua concede solo il calcio d’angolo



24' AMMONITO PETAGNA - Ammonito Petagna, che colpisce Biraschi con una manata: i tifosi del Genoa vogliono il rosso, ma la decisione è giusta.



10' ESPULSO CRISCITO - Fallo pericoloso di Criscito su Schiattarella a gamba tesa, l'arbitro Pasqua tira fuori il rosso: dopo aver rivisto l'azione al VAR la decisione è confermata, espulsione che sembra esagerata. Criscito non ci crede ma viene allontanato dal campo.





Milan – Torino domenica ore 20.30

Orsato