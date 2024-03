Serie A, la MOVIOLA LIVE: rigore del Lecce da ripetere per 'encroachment', gol annullato al Frosinone

Si accende il sabato di Serie A: alle 12.30 Verona-Sassuolo, poi dalle 15 Empoli-Cagliari e Frosinone-Lecce. Analizziamo le principali decisioni arbitrali e gli episodi dubbi nella moviola a cura di Calciomercato.com.



EMPOLI – CAGLIARI h. 15.00



RAPUANO

BACCINI – COLAROSSI

IV: FELICIANI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: ABISSO



62' - Annullato un gol a Cacace: Scuffet respinge un colpo di testa di Walukiewicz con un grande intervento, il pallone arriva a Cacace che di sinistro la mette dentro ma è in fuorigioco.





FROSINONE – LECCE h. 15.00



GUIDA

BINDONI – TEGONI

IV: BONACINA

VAR: MARINI

AVAR: PAIRETTO



45' - Reinier si lascia cadere al limite dell'area dopo una serpentina. Ammonito l'attaccante del Frosinone per simulazione.



56' - Almqvist in scivolata su Gelli, primo giallo anche per il Lecce.



58' - RIGORE PER IL LECCE! Krstovic entra in area e viene steso dalla scivolata di Cerofolini. Sul dischwtto si presenta Rafia che sbaglia facendosi neutralizzare il tiro da Cerofolini. Ma al momento del tiro c'erano due giocatori del Frosinone in area (il cosiddetto "encroachment") e dunque il rigore è da ripetere. Non sbaglia Krstovic che trasforma il rigore.



67' - Mazzitelli devia una palla verso Krstovic nell'area del Lecce. Krstovic tocca con il braccio, ma è assolutamente aderente al corpo, non c'è rigore.



71' - GOL ANNULLATO AL FROSINONE! Brescianini riceve palla e da solo davanti a Falcone mette in porta il momentaneo 2-1. La sua posizione è però irregolare e il gol viene subito annullato, dopo la conferma del Var