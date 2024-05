Serie A, la MOVIOLA LIVE: Tressoldi sbaglia, per Doveri non c'è rigore

Tre gare fondamentali oggi per la salvezza con alcuni verdetti che potrebbero arrivare già oggi. Ne seguiamo di seguito gli episodi arbitrali più controversi.DoveriColarossi – PerrottiIv: DionisiVar: Di PaoloAvar: MazzoleniRuan Tressoldi sbaglia e, su una palla innocua, liscia facendosi sfilare la sfera da Lapadula. Contatto tra le due gambe in area, proteste dei sardi me per l’arbitro Doveri non c'è rigore. Dal Var confermano.FabbriRossi L. – GarzelliIv: Marcenaro

Var: AbissoAvar: La PennaOrsatoCarbone – GiallatiniIv: Di MarcoVar: IrratiAvar: Chiffi