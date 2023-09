La terza giornata di Serie A riprende con una serata ricca di appuntamenti. Non mancano gli episodi dubbi e le scelte discutibili, che andiamo ad analizzare nella moviola del match. Alle 18.30 Udinese-Frosinone e Bologna-Cagliari, mentre alle 20.45 è la volta di Atalanta-Monza.



Bologna-Cagliari (sabato ore 18.30)



ORSATO

ROCCA-VECCHI

IV: GUALTIERI

VAR: PATERNA

AVAR: MAZZOLENI



31' - CHECK VAR per un possibile fallo di mano del Cagliari nella propria area. Zirkzee lamenta un tocco di mano in area da parte di un giocatore del Cagliari. Dopo il check niente rigore.



Udinese-Frosinone (sabato ore 18.30)



GUIDA

ROSSI-RICCI

IV: VOLPI

VAR: FABBRI

​AVAR: MIELE



28' IL VAR TOGLIE UN RIGORE AL FROSINONE - Ferreira atterra Gelli in area, per Guida non ci sono dubbi sul rigore ma per il VAR sì: richiamato, decide di togliere il penalty. Ciociari arrabbiati.





Atalanta-Monza (sabato ore 20.45)



MERCENARO

ZINGARELLI-SCATRAGLI

IV: PRONTERA

VAR: DOVERI

​AVAR: SERRA