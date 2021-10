La Salernitana sfrutta il turno interno contro il Genoa ottenendo tre punti fondamentali in chiave salvezza, ma nonostante l’importante vittoria per i bookie sono ancora troppo poche le possibilità di salvezza. Secondo i betting analyst la formazione di Castori è la candidata numero uno per l’ultimo posto in classifica, in quota a 1,70 davanti al Venezia, proposto a 2,75 malgrado un buon inizio di campionato. Dietro di loro si piazza lo Spezia, reduce da tre sconfitte consecutive, che si gioca a 4,50. Vale 9 volte la posta la discesa in serie B dell’Empoli, autore di un avvio di campionato sprint che lo colloca attualmente nella parte sinistra della classifica mentre sale a 9,50 la retrocessione del Cagliari, attualmente all’ultimo posto e unica in tutta la serie A a non aver centrato nemmeno una vittoria.