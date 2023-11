La vittoria ottenuta in rimonta contro la Lazio all’Arechi permette alla Salernitana di togliere lo zero dalla casella dei successi in campionato, ma non di abbandonare l’ultimo posto in classifica in solitaria. Una posizione, che secondo gli esperti vede i campani favoriti per la retrocessione a 1,33, quota che sale a 1,40. Muove la classifica dopo cinque sconfitte consecutive il Verona, reduce dal pari interno contro il Lecce, ma vista in Serie B a fine stagione a 1,65, stessa quota dell’Empoli, sconfitto in maniera rocambolesca a domicilio dal Sassuolo. Un punto conquistato anche dal Cagliari, capace di metterne insieme sette nelle ultime quattro uscite, che vedono gli uomini di Ranieri ancora a rischio, offerto a 1,85, ma fuori dal tris di favorite per la retrocessione. Sale a 3,50 volte la posta un piazzamento tra le ultime tre dell’Udinese, mentre la quinta vittoria stagionale e l’attuale nono posto rendono più tranquilla la posizione del Frosinone, dato in Serie B a 5,50.