Serie A, la Procura Figc rafforza i controlli contro il razzismo

E' quanto si apprende da una nota ANSA, che svela come questa sia la strategia scelta dalla Federcalcio per fronteggiare la “” di alcune frange estreme del tifo, che in queste settimane sta facendo alzare il livello di allerta sia dentro sia fuori gli stadi italiani.- Da via Allegri, si legge, fanno sapere: "". A fronte di segnalazione di cori e altre manifestazioni discriminatorie, sempre più sotto la lente di ingrandimenti degli ispettori federali, "".

- Il più recente episodio di razzismo è quello che vede coinvoltoin occasione di, semifinale d'andata di Coppa Italia vinta 2-0 dai bianconeri allo Stadium di Torino: una parte della tifoseria ospite ha rivolto ululati razzisti nei confronti del centrocampista statunitense, mentre usciva dal campo al momento della sostituzione con Carlos Alcaraz a un minuto dal novantesimo.- Non solo razzismo però, in vista deltraè scattato l': circola sui social un becero coro, cantato sulle note di Sinceramente di Annalisa, dai tifosi giallorossi ai danni di quelli biancocelesti in cui si fa uso di termini razzisti, omofobi e appunto antisemiti.