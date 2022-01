, in un periodo in cui la pandemia da Covid-19 è tornata ad essere un problema al primissimo posto nell'agenza nazionale e che sta già avendo importanti ripercussioni sul mondo del calcio e sul regolare svolgimento del campionato di Serie A.per trovare soluzioni condivise che consentano di condurre in porto l'attuale stagione.Una scelta arrivataUna scelta vista non di buon grado dalle società, che tante perdite economiche hanno accusato nel periodo più duro della pandemia e che vorrebbero scongiurare in ogni modo a soli 6 mesi dal ritorno ad un principio di normalità.- Per fare un esempio pratico,che il prossimo 16 gennaio ospita l'Empoli al "Penzo" - impianto da quasi 10.000 spettatori a capienza massima -(per fare un altro esempio)., nel posticipo domenicale del 22°turno,che, nei turni di campionato interessati dal nuovo provvedimento, affronterà in sequenza Spezia e Juventus a San Siro. Va da sè che uno stadio come il "Meazza", che al 100% di capienza registra circa 80.000 spettatori e che al 50% arriverebbe comunque a 40.000, con questa misura drastica avrà effetti dirompenti sugli incassi prossimi del club rossonero. Soprattuttoe volessimo pure immaginare che col 50% consentito si sarebbe potuta toccare una cifra di circa 3 milioni, è un calcolo piuttosto semplice immaginare cosa succederà con appena 5.000 spettatori.e dunque appena prima dell'entrata in vigore,. Un bel pasticcio, non c'è che dire.