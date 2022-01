Poco determinante secondo gli scettici che lo seguono in Nazionale, ma imprescindibile per i tifosi laziali e preziosisissimo per i bookmaker. Ciro Immobile si prende un'altra rivincita dopo la doppietta realizzata contro la Salernitana, che ha portato a 17 i gol realizzati in campionato. Il bomber biancoceleste si è lasciato alle spalle lo stop forzato di dicembre riconquistando la vetta nelle scommesse sul capocannoniere, e rispetto alla settimana scorsa fa un ulteriore passo avanti. Dal 2,65 di sette giorni fa, Immobile si gioca ora a 2,00, sempre davanti a Vlahovic che lo insegue a 2,10. A battagliare, ma a quota più sostanziosa, c'è anche Lautaro Martinez a 8,00, primo e quasi unico big in un tabellone dove gli attaccanti "di provincia" sono i veri protagonisti. Su tutti Giovanni Simeone a 13,00, seguito a 16,00 da Duvan Zapata; lontanissimo Edin Dzeko, a 34,00, così come altri attaccanti di prima scelta come Ibrahimovic (71,00) e Dybala (71,00).