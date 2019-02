Roma di nuovo ad alti livelli nelle quote dei bookmaker: dopo la vittoria sul Porto in Champions League, i giallorossi volano in vista del posticipo di campionato, in programma lunedì contro il Bologna. All'Olimpico, contro i rossoblù, i giallorossi sono imbattuti dal 2012 e hanno vinto i due confronti più recenti: il terzo successo è offerto a 1,45 su Microgame, mentre per pareggio e segno «2» (sarebbe il secondo per il Bologna da inizio stagione) l'offerta sale a 4,60 e 6,70. Sei delle sette partite più recenti della Roma, tra campionato e coppe, sono finite in Over: un altro incontro da almeno tre reti complessive si gioca a 1,60. I precedenti tra le due squadre, invece, hanno un'impronta decisa sul No Goal, stavolta a 2,00, arrivato in quattro dei cinque confronti disputati dal 2016 a oggi.