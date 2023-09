Due punti e penultimo posto in classifica, troppo poco finora per la Salernitana, che nella gara di apertura della quinta giornata di Serie A ospita all’Arechi un Frosinone reduce invece da sette punti conquistati nelle ultime tre partite. Partita dal grande equilibrio in quota, con i padroni di casa avanti a 2,40, quota che sale a 2,45, contro il colpo ospite offerto tra 3 e 3,05. Oscilla invece tra 3,15 e 3,20 il segno «X». Ancora più vicine le quote tra Goal - uscito in tre delle quattro gare dei ciociari - in pole a 1,87 sul No Goal, visto nelle ultime due gare dei campani, proposto a 1,88. Paulo Sousa per uscire dalla serie negativa si affida a capitan Antonio Candreva, capocannoniere dei suoi con due centri, dato in rete a 4,25, mentre un gol del rientrante Boulaye Dia è fissato a quota 3. Eusebio Di Francesco invece spera nel bis di Walid Cheddira, decisivo contro il Sassuolo, offerto a 3,50 mentre la prima gioia con la nuova maglia del gioiellino argentino Matias Soulè paga 5 volte la posta.