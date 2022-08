Sconfitte entrambe alla prima stagionale, Udinese e Salernitana cercano riscatto sfidandosi nella seconda giornata di Serie A in un match che può già indirizzare i destini delle due squadre. Ad essere favoriti, però, sono i padroni di casa che, secondo i betting analyst, vedono il successo a 1,79, mentre il «2» vale 4,50 la posta. Piuttosto alto anche il segno «X», fissato a 3,80. Un match che però dovrebbe essere spettacolare con il Goal in quota a 1,67 contro il No Goal a 2,15. Leggermente avanti anche l'Over a 1,79, mentre una partita con meno di tre reti è vista a 2,08. Tra i risultati esatti in pole l'1-1, esito che paga 7 volte la posta giocata. Seguono alla pari il successo per 1-0 e per 2-1 in favore dell'Udinese: per entrambi la quota è 8. Visto a 9, invece, il 2-0 per i padroni di casa.