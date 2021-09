La Salernitana vuole la svolta dopo una stagione partita troppo a rilento. Gli uomini di Castori, nel match interno contro il Verona di mercoledì alle 18.30, vogliono eliminare lo zero dalla casella dei punti e puntano dritto alla vittoria contro un avversario reduce dal primo successo in campionato dopo tre sconfitte consecutive. Per i betting analyst sarà una partita all’insegna dell’equilibrio con gli ospiti favoriti per il successo in quota a 2,08. Sale a 3,45 il segno «X» mentre il primo acuto campano della stagione 3,65 volte la posta. Ribery e compagni dopo i due gol segnati nell’esordio di Bologna arrivano da tre gare a reti bianche e contro una squadra come spregiudicata come quella gialloblù potrebbe arrivare il Goal proposto a 1,82 contro l’1,94 del No Goal.

Le due squadre si ritrovano all’Arechi circa tre anni dopo dall’ultimo precedente, finito 1-0 per la Salernitana con un repeat di quel risultato in quota a 10. Per i bookie tuttavia il risultato più probabile, l’1-1, si gioca a 6,40 mentre vale 8.50 l’1-2 per il Verona del nuovo tecnico Igor Tudor.