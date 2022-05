Il gol in pieno recupero siglato da Giorgio Altare ha complicato i piani della Salernitana, ma la striscia positiva fatta di 14 punti nelle ultime sei gare vede i campani ancora favoriti per la permanenza in Serie A. In un campionato molto equilibrato, con nessuna squadra retrocessa matematicamente a due gare dalla fine, gli uomini di Davide Nicola vedono vicino il clamoroso traguardo salvezza e per gli esperti è sempre più remoto il ritorno in Serie B, fissato ora a 3,30 volte la posta. Nonostante la vittoria in rimonta ottenuta in extremis contro la Juventus, sono poche le possibilità di mantenere la categoria per il Genoa con la retrocessione a quota 1,11. Qualche speranza in più per il Cagliari, ancora in vita grazie al pari ottenuto in extremis all’Arechi, ma il cui piazzamento tra le ultime tre è offerto a 1,15 volte la posta. Ancora in lotta matematicamente le altre due liguri Sampdoria e Spezia, ma i bookie offrono a quota 9 una clamorosa discesa in serie cadetta di entrambe le formazioni