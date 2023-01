Comincia alla grande il 2023 della Sampdoria che, dopo quattro sconfitte consecutive senza trovare il gol, riesce a passare in casa del Sassuolo e salire al terzultimo posto in classifica a soli cinque punti dallo Spezia quart’ultimo. Un successo, il secondo stagionale, che però non fa uscire i blucerchiati dal terzetto delle candidate per la retrocessione, in quota a 1,40 su Olybet.it, dietro soltanto alla Cremonese, ancora a secco di vittorie a 1,20 e al Verona, offerto a 1,30 dopo il pari ottenuto in casa del Torino. Si gioca invece a 4 lo Spezia, reduce dal pari interno contro l’Atalanta, più lontana invece la Salernitana a 5,50, mentre sale a 9 il Lecce, reduce dalla terza vittoria consecutiva in Serie A.