Lo scudetto non è mai stato così lontano dal Milan negli ultimi mesi. Il pareggio dei rossoneri contro l’Udinese e l’ennesima vittoria consecutiva dell’Inter a Parma fanno crescere esponenzialmente la quota scudetto degli uomini di Pioli. Secondo i betting analyst, ora l’impresa di Ibrahimovic e compagni paga 18 volte la posta. Prima del turno infrasettimanale era offerta a 8,00. Rimane invariato invece l’1,20 dell’Inter. Conte vede da vicino uno scudetto che manca ai nerazzurri dall’anno del ’Triplete’. Ma i bookmaker, rileva agipronews, non danno per spacciata la Juventus che dopo la 25ª giornata resiste a 6,00 nonostante i dieci punti in meno.