: ben sei hanno prodotto un Indice di Efficienza Tecnica di altissimo livello:. Oltre agli attaccanti puri, però, si sono distintianche due fantasisti:Il trequartista della Lazio sta tornando ai livelli della scorsa stagione: sul piano dell’Efficienza Tecnica è già in linea con i suoi standard (IET 96%), mentre dal punto di vista fisico sta rientrando in uno stato di forma ottimale (IEF 89%). A segno nella gara dell’Olimpico contro ilBologna,di cui due contro i felsinei. Ma l’ex Liverpool non si è messo in evidenza solo dal lato realizzativo, avendo disputato contro i rossoblù una partita molto dispendiosa, con una prestazionerilevante sia sul piano offensivo (Aggressività al 97%) che su quello difensivo (Pressing 93%). Per il resto,, quello che non perde mai palla negli uno contro uno e non sbaglia passaggi di media difficoltà, completandopositivamente quasi il 50% di quelli ad altissimo coefficiente di difficoltà. La sua precisione è avallata dalla capacità di optare sempre per una soluzione di gioco ottimale (97%), che rappresenta una garanzia per sfruttare al meglio anche le caratteristiche dei compagni.Dopo la seconda parte della scorsa stagione piuttosto in ombra,, tornato a deliziare tutti con il suo talento., una in più che nell’intero scorso torneo, che lorendono anche il primo giocatore della Fiorentina a segnare in almeno tre delle prime cinque partite stagionali in Serie A da Giuseppe Rossi nel 2013/14. Contro l’Udinese il classe ’97 è protagonista di unaOltre a mettere a referto la sua prima doppietta in Serie A,e finalizzazione contro i friulani,. Andato via Chiesa,: è in grado di guidare e accendere i compagni di reparto, oltre a dettare i tempi di gioco, accelerando all’occorrenza la manovra offensiva (Aggressività 97%). Il tutto senza mai disattendere i dettami di Iachini, manifestando una grande educazione tattica (K-Movement 96%). Ma il numero 10 viola è abile anche nella fase di interdizione, così come l’aggressività difensiva (94%) e il Pressing (91%) testimoniano.. I giallorossi, chiamati ad arrestare la cavalcata rossonera, al Meazza sono tornati a sviluppare valori da Top Serie A, con un Indice diEfficienza Tecnica del 92,3% e Fisica del 93,3%. Numeri che sono giustificati da una rosa di valore, con Dzeko, Mkhitaryan, Pellegrini e Mancini stabili a ridosso dei Top Player Europei. Nel preparare la sfida contro l’attuale capolista, Fonseca ha preso le contromisure al giocodel Diavolo. Di fattoattenuando l’efficienza offensiva dei ragazzi di Pioli, rimasti al di sotto della soglia Top Serie A (92%) sia nel K-Pass che nella K-Solution. L’ottima fasepassiva (aggressività difensiva del 94%), mista alla costruzione di gioco affidata ai propri palleggiatori (K-Pass 94%), hanno fatto sì che la Roma strappasse un pareggio prezioso contro il Milan, che fa morale soprattutto per come è maturato, con i capitolini che hannorimontato per tre volte dopo essere andati sotto nel punteggio.