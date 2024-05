Calciomercato

Serie A, la top 11 dei giovani: i "tesoretti" di Inter e Juventus

Cristian Giudici

5 minuti fa



Largo ai giovani. La Serie A targata 2023/2024 va in archivio con l'Inter campione d'Italia per la ventesima volta nella storia, lo Scudetto della seconda stella. In questo campionato si sono messi in mostra diversi giovani talenti interessanti, che sognano un futuro da star. Calciomercato seleziona la migliore formazione della stagione composta da calciatori Under 21, fatta eccezione per il portiere, schierata col sistema di gioco 4-2-3-1.



