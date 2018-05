La Serie A è giunta al termine e ha portato con sè i propri verdetti. Novità, sorprese, ma anche molte certezze, rinnovate di anno in anno. Come ogni anno Whoscored ha stilato la Top 11 stagionale, basandosi sul rating di ogni giocatore. Un algoritmo definisce il valore di ogni calciatore per quanto fatto in campo, tenendo conto di tutti i parametri statistici, in una scala da 1 a 10. Ecco la formazione scelta, la migliore dell'anno in Serie A.



LA TOP 11 (4-4-2) - Alisson (Roma) - 7.0; Cancelo (Inter) - 7.1, Skriniar (Inter) - 7.2, Fazio (Roma) - 7.3, Kolarov (Roma) - 7.5; Douglas Costa (Juve) - 7.5, Luis Alberto (Lazio) - 7.7, Papu Gomez (Atalanta) - 7.6, Insigne (Napoli) - 7.5; Dzeko (Roma) - 7.4, Dybala (Juve) - 7.8.