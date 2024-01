Serie A, la top 11 del girone d'andata: Inter e Juve dominano. Ci sono Pulisic e Gudmundsson

La prima parte della Serie A 2023/24 è ormai alle spalle con il girone di andata che ha già dato molte indicazioni su quello che sarà il proseguo della stagione. Inter e Juve sono le squadre che sono andate meglio e, non a caso, anche per rendimento statistico la top 11 stilata da Opta delle prime 19 partite di questo campionato vede nerazzurri e bianconeri ampiamente protagonisti.



I NUMERI - 6 su 11 in magglia bianco-nerazzurra, ma Inter e Juve sono protagoniste indirette di 9/11esimi della formazione perché in porta c'è il portiere scuola nerazzura Di Gregorio, mentre sia Soulé che Arthur sono ancora di proprietà dei bianconeri sebbene in prestito. Ecco gli 11 titolari scelti da Opta.