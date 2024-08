Serie A, la TOP 11 della 2ª giornata: dominio Juventus, Kvara con Man e Fazzini

Nicolò Savona (c, Juventus): bagna il debutto in Serie A da titolare con una rete, anzi due, se non fosse per il VAR che gli toglie la prima gioia per un fuorigioco evidente. Difende e spinge, canta e porta la croce: con Motta questo classe 2003 è destinato ad esplodere definitivamente. Nel frattempo si toglie la soddisfazione di realizzare di testa un gol fondamentale.