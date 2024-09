Sergi Roberto - La classe non è acqua: 24 ore dopo il rinvio per pioggia del posticipo Atalanta-Como, l'ex Barcellona sforna un delizioso assist per il gol del momentaneo pareggio di Strefezza con un geniale colpo di tacco. Per il resto gioca senza farsi condizionare dall'ammonizione iniziale: ah, l'esperienza…