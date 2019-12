ANSALDI - Torino BARELLA - Cagliari/Inter BROZOVIC - Inter CHIESA - Fiorentina DE PAUL - Udinese FABIAN RUIZ - Napoli LAZZARI - Spal/Lazio LUIS ALBERTO - Lazio MATUIDI - Juventus MILINKOVIC-SAVIC - Lazio PAPU GOMEZ - Atalanta PASALIC - Atalanta PELLEGRINI - Roma PJANIC - Juventus ZANIOLO - Roma

è stato sicuramente un grande anno, ricco di conferme, ma anche di tanti, importantissimi cambiamenti. La Juventus è campione d'Italia, la Lazio continua a collezionare trofei con Coppa Italia e Supercoppa Italiana, l'Inter e la Roma si sono rivoluzionate con Conte e Fonseca, mentre tanti sono invece i lavori in corso che stanno coinvolgendo gli altri club a partire da Napoli e Milan. ​vuole provare a tirare le somme di questo 2019 e pervi chiama in causa. Fino al 30 dicembre vi chiederemo di votare il vostro preferito, ruolo per ruolo, fra portieri, difensori, centrocampisti, attaccanti e allenatori. Il 31 dicembre pubblicheremo la vostra top 11.- Oggi tocca ai centrocampisti,Ecco le nomination.