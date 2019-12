Il 2019 sta per chiudersi e per la Serie A è stato sicuramente un grande anno, ricco di conferme, ma anche di tanti, importantissimi cambiamenti. La Juventus è campione d'Italia, la Lazio continua a collezionare trofei con Coppa Italia e Supercoppa Italiana, l'Inter e la Roma si sono rivoluzionate con Conte e Fonseca, mentre tanti sono invece i lavori in corso che stanno coinvolgendo gli altri club a partire da Napoli e Milan. ​



LA VOSTRA TOP 11 - Calciomercato.com vuole provare a tirare le somme di questo 2019 e per stilare la top 11 del nostro campionato vi chiama in causa. Da oggi fino al 30 vi chiederemo di votare il vostro preferito, ruolo per ruolo, fra portieri, difensori, centrocampisti, attaccanti e allenatori. Il 31 dicembre pubblicheremo la vostra top 11.



I PORTIERI - Si parte oggi coi portieri, VOTATE QUI AL NOSTRO SONDAGGIO. Ecco le nomination.

DONNARUMMA (Milan) GOLLINI (Atalanta) HANDANOVIC (Inter) MERET (Napoli) MUSSO (Udinese) SZCZESNY (Juventus) SIRIGU (Torino)