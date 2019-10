Inizia domani sera e terminerà giovedì il turno infrasettimanale di Serie A valevole per la decima giornata di campionato. Ecco le quote per queste dieci partite. Tra poche ore, si legge in una nota, aprirà i battenti la sfida al Tardini tra il Parma (a 2,22) e il Verona (a 3,55). A seguire il Brescia (a 6,00) riceverà la favorita Inter (a 1,53). Sette partite si giocheranno domani. In lavagna i favori del pronostico sono per il Napoli (a 1,95), la Juventus (a 1,30), la Lazio (a 1,60) e la Sampdoria (a 1,90) che riceveranno rispettivamente l’Atalanta (a 3,65), il Genoa (a 10,50), il Torino (a 5,50) e il Lecce (a 3,85). Le quote sorridono anche alla Roma (a 1,90) che sarà impegnata alla Dacia Arena contro l’Udinese (a 3,90). Dopo la sconfitta interna con la Lazio, la Fiorentina (a 2,35) sarà vogliosa di riscatto e ed è attesa dall’insidiosa trasferta contro il Sassuolo (a 2,90) che è reduce dalla vittoria esterna a Verona. Il Cagliari (a 2,55), grande sorpresa di questo inizio campionato, ospiterà il Bologna (a 2,75). Giovedì chiuderà la decima di campionato la sfida del “Meazza” tra il Milan (a 1,45), superfavorito nelle quote ma reduce dalla sconfitta contro la Roma, e la Spal (a 7,50).