Tra poche ore inizierà la penultima giornata del campionato di Serie A: si comincia con la sfida allo stadio Tardini tra il Parma (a 6,25) e la favorita Atalanta (a 1,45); a seguire allo stadio Meazza, si legge in una nota, l’Inter (a 2,05) ospiterà il Napoli (a 3,40). Il resto delle partite si disputerà domani. Le quote Better sorridono al Verona (a 1,50) e alla Lazio (a 1,16), che riceveranno rispettivamente la Spal (a 6,00) e il Brescia (a 13,00), e anche al Milan (a 1,63), alla Juventus (a 1,58) e alla Roma (a 1,62) che fuori casa affronteranno la Sampdoria (a 5,00), il Cagliari (a 5,50) e il Torino (a 4,90). Il Genoa (a 2,90) e il Lecce (a 2,95), impegnate in trasferta contro il Sassuolo (a 2,35) e l’Udinese (a 2,25), cercheranno punti importanti per non occupare il terz’ultimo posto in classifica che vorrebbe dire retrocessione in Serie B. I rossoblu sono avanti di 4 punti sui salentini. In lavagna Better il successo della Fiorentina sul Bologna vale due volte la posta, la vittoria dei ragazzi di Sinisa Mihajlovic è quotata a 3,50.