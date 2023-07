L’amministratore delegato della Serie A Luigi De Siervo ha parlato del nuovo progetto del nostro campionato, ovvero il canale radio in collaborazione con RDS: “La Serie A diventa attiva. Tutti i giorni dell'anno 17 ore al giorno. Arriva e parte oggi per essere pronto per l'inizio del campionato. Il nostro mondo ha bisogno di raccontarsi in maniera corale. Noi rappresentiamo una pluralità e rappresentiamo 20 realtà diverse, non solo quelle che fanno audience. La strategia del progetto parte dalla centralizzazione di distribuzione e produzione e tutto è avvenuto con il passaggio dalla sede a Lissone. Il progetto sperimentale ma l'obiettivo è raccontarci in una maniera diversa".



SULLA SCELTA - “Nella mia storia ho iniziato 20 anni fa con alcuni club e ho contribuito a creare con i club i canali tematici. Oggi in un posto diverso questo tipo di esperienza non la volevo perdere. Abbiamo scelto una talkradio perchè dobbiamo avere una duttilità importante e rds è il progetto ideale. Gli uffici stampa delle società non ci spaventano, racconteremo il calcio per quello che è dando la percezione al tifoso che non si senta abbandonato fra una partita e l'altra. Ci sarà l'interazione con community diverse. Si parte sabato 19 agosto alle 7”.