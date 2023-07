Una partnership nuova, volta a lanciare lae il suo marchio in territori dove ancora c'è molto margine di manovra per l'ampliamento e la conoscenza del brand. La Lega Calcio ha chiuso una nuova partnership per l'esportazione del prodotto calcio italiano negli USA e per farlo ha scelto () un'agenzia di livello internazionale comeche nel calcio ha già molti interessi. L'agenzia fondata da Jay-Z e che ha fra i finanziatori volti noti come LeBron James ha infatti da tempo avviato anche il proprioe sono tanti gli assistiti di primo piano già in scuderia (Dimarco, Vinicius e non solo). Il volto più noto è però quello di, non a caso obiettivo di mercato principalmentein questa finestra di mercato e per cui questa partnership potrebbe rappresentare un aiuto nell'affare col Chelsea.Il ritorno all'Inter, il terzo della sua carriera è la priorità di Lukaku che sta spingendo sia lato Chelsea, sia lato nerazzurro per completare un'operazione che è tutt'altro che semplice. I Blues all'avvocatohanno ribadito che se cessione sarà,L'Inter una volta ceduto Onana presenterà un'offerta ufficiale, ma sullo sfondo si muono sia la Juventus, su diretta richiesta di Allegri, che l'Al Hilal che ha da poco chiuso il colpo Milinkovic.Lapotrebbe essere oggi un ulteriore gimaldello nelle mani del giocatore. Inutile nascondere che il ruolo dell'agenzia, che ha ottimi rapporti proprio con la proprietà del, sia stata fondamentale nel primo ritorno in prestito oneroso la scorsa stagione.ha già fatto recapitare ai Blues () tramite Ledure la prima proposta informale, già respinta.. È qui che entra in gioco Lukaku e la sua agenzia, perché il lavoro di mediazione per evitare la beffa Juve o Al Hilal dovrà essere importantissimo.