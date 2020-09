La Serie A torna protagonista di mercoledì con un mini turno infrasettimanale. Sul palinsesto scommesse spiccano infatti i tre match della prima giornata che non sono stati ancora disputati. Benevento-Inter e Udinese-Spezia alle 18:00 e Lazio-Atalanta alle 20:30 sono gli appuntamenti con il calcio italiano e si parte con la sfida tra Pippo Inzaghi e Antonio Conte. Il tecnico nerazzurro ha dalla sua i favori del pronostico in Campania, visto che il segno «2» si gioca a 1,36, ma visto che si tratta della sfida tra le due squadre più "pazze" della prima giornata (entrambe hanno vinto in rimonta) non possono essere escluse sorprese. Il secondo successo in campionato della neopromossa Benevento è comunque alle stelle a quota 8,40, mentre il pareggio vale 5,30. La lavagna dà grande fiducia anche all'Udinese, che sfida in casa lo Spezia. Entrambe le squadre cercano i primi punti: i liguri si sono scontrati contro il Sassuolo perdendo 4-1, i friulani invece sono scivolati a Verona. Tra le due è la squadra bianconera che sembra destinata a sbloccarsi, visto che il segno «1» è favorito a 1,68. A 3,75 il pareggio, mentre il «2» vale 5,25. Il big match è ovviamente Lazio - Atalanta, due squadre in lotta (almeno) per la zona Champions. In questo caso regna l'equilibrio sulla lavagna scommesse. Quote praticamente gemelle per il successo dei capitolini (2,55) e dei bergamaschi (2,60), con il pareggio che a questo punto non è da escludere a 3,75. Intanto i verdetti delle prime sfide di Serie A hanno portato i quotisti ad aggiornare la lavagna antepost sullo scudetto. La Juventus di Pirlo ha sofferto più del previsto in casa della Roma e si gioca campione a 2,25, mentre l'Inter si avvicina a 2,75. Nel gruppo delle inseguitrici comanda l'Atalanta a 8,00, il Napoli è a 10 e il Milan a 15. Fuori dai giochi per ora Lazio (a 25) e Roma (a 50).