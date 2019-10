Lazio-Atalanta apre il prossimo turno di campionato: senza Zapata e con la testa alla prossima giornata di Champions i bergamaschi potrebbero cedere qualcosa ai biancocelesti. Si tratta comunque di un testa a testa per la qualificazione alle prossime coppe europee e le quote sono in grande equilibrio, si legge in una nota. La formazione di Inzaghi è quindi proposta vincente a 2,20, mentre la vendetta dell’Atalanta di Gasperini (che a maggio ha perso la finale di Coppa Italia proprio contro la Lazio) è proposta a 3,05. A 3,75 il pari.