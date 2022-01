Partenza in salita all'Olimpico per Lazio, in campo domani sera per l'anticipo contro l'Atalanta. Nove vittorie, due pareggi e zero sconfitte per i nerazzurri nelle trasferte di campionato, un bilancio impressionante che in quota lancia il «2» di Gasperini a 2,15. Uomini contati in casa biancoceleste, con Sarri che parte a 3,11, con la «X» a 3,65. Uguale la tendenza nelle scelte degli scommettitori, che nel 44% dei casi hanno scelto l'Atalanta, mentre sulla Lazio è andato il 30% delle preferenze. Senza Pedro e con Zaccagni in dubbio, Immobile è chiamato agli straordinari: dopo il gol decisivo in Coppa Italia, il centravanti biancoceleste ancora a segno vale 2,20, la stessa quota offerta per Muriel, primo tra i nerazzurri. Nel frattempo Immobile è tornato in testa nelle scommesse sul capocannoniere, dove ora è a 2,00 davanti a Vlahovic (2,10). Altissima la media gol negli ultimi confronti diretti tra le due squadre: nei sei confronti giocati da fine 2019 a oggi (Coppa Italia inclusa) il testa a testa è sempre finito con almeno quattro reti complessive. L'Over 3,5 stavolta pagherebbe 2,42, mentre sul minuto del primo gol si punta sull'intervallo tra il fischio d'inizio e il 15', a 2,61.