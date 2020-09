Un match senza padroni tra le due formazioni che nella stagione scorsa hanno espresso il più bel calcio in Serie A. Lazio e Atalanta si sfidano domani sera all’Olimpico per dare una conferma della propria forza dopo il convincente esordio di entrambe. Le quote vedono un grande equilibrio, con i padroni di casa, dati a 2,50, un filo avanti agli ospiti, a 2,60, e il pareggio in quota a 3,60. Negli ultimi nove scontri, solo in due occasioni si sono segnate meno di tre reti: ecco perché l’Over, 1,45, si fa preferire all’Under, 2,55. L'equilibrio si nota anche nei risultati esatti visto che il 2-1, uscito complessivamente in undici occasioni, per l’una o per l’altra è in quota a 9,80. Ciro Immobile sarà l’osservato speciale: quando il numero 17 della Lazio segna contro l’Atalanta, già successo quattro volte, i biancocelesti escono imbattuti. La rete della Scarpa d’oro è in quota a 1,75 mentre sul fronte nerazzurro è la coppia Muriel-Zapata da tenere d’occhio: entrambi sono a 1,95. L’Inter vola a Benevento per affrontare la formazione di Pippo Inzaghi che, all’esordio, ha espugnato il Marassi blucerchiato. I nerazzurri di Conte, nonostante la vittoria in extremis con la Fiorentina, partono nettamente favoriti, secondo i betting analyst, con una quota di 1,35 rispetto al 7,75 dei giallorossi. L’Over, 1,45, è decisamente avanti all’Under, 2,55, dato l’esordio a suon di gol di entrambe. Nell’unico precedente al Vigorito, l’Inter si impose 2-1: lo stesso punteggio si gioca a 8,20 mentre quello dei giallorossi pagherebbe 22 volte la posta. La sfida tra i bomber di giornata vedrà Lukaku, 1,75, contro Lapadula, in quota a 3,75. Occhio poi a Marcelo Brozovic che siglò la doppietta vincente tre anni fa: un’altra marcatura multipla è in quota a 35. Entrambe sconfitte nella prima partita, Udinese e Spezia cercano un pronto riscatto nel terzo recupero di giornata. I liguri, in quota a 5,50, sono peraltro in vantaggio negli scontri diretti (peraltro remoti) ma i friulani, dati a 1,65, partono con i favori del pronostico. Under e Over si equivalgono, 1,85, mentre tra i risultati esatti attenzione al 2-1 per l’Udinese, ultima vittoria contro lo Spezia datata 1941, che si gioca a 8,20 mentre il 2-3 spezzino, ultimo scontro diretto 4 anni fa in Coppa Italia, pagherebbe 70 volte la posta.