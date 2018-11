Domenica si giocheranno sei partite. In lavagna Better sono avanti la Lazio (a 1,82) e il Napoli (a 1,12) sul Milan (a 4,25) e Chievo Verona (a 21,00), ma anche l’Atalanta (a 1,77), che si recherà in Toscana, sull’Empoli (a 4,75); nel derby emiliano romagnolo il blitz del Sassuolo a Parma è quotato a 2,35, mentre la vittoria dei giallo-blu è a 3,10; tradizionale sfida allo stadio “Dall’Ara” tra il Bologna (a 3,75) e la Fiorentina (a 2,10) con i viola favoriti; chiude la domenica calcistica il “derby della Lanterna”, equilibrato nelle quote Better, tra il Genoa (a 2,60) e la Sampdoria (a 2,85). La 13esima giornata termina con il match di lunedì al “Sardegna Arena” tra il Cagliari (a 2,85) e il Torino (a 2,60).