Dopo le partite di sabato e di domenica, termina questa seracon il posticipo del Monday Nightallo stadio Olimpico di Roma si affrontano ladi Simonee ildell'ex Sinisa, in una sfida fondamentale per la salvezza dei felsinei. I padroni di casa infatti, ottavi a quota 58 punti, sono già aritmeticamente qualificati per la prossima Europa League dopo la vittoria della Coppa Italia di settimana scorsa contro l'Atalanta, e giocano solo per migliorare la propria posizione in classifica. Gli ospiti invece, reduci da tre vittorie nelle ultime quattro gare, hanno bisogno di un punto per essere aritmeticamente salvi e rendere inutile la sfida dell'ultima giornata, al Dall'Ara contro il Napoli.- ​La Lazio ha perso soltanto una delle ultime 17 sfide casalinghe (11V, 5N) in Serie A contro il Bologna (1-3 nel marzo 2012). Le ultime due sfide all'Olimpico tra Lazio e Bologna in Serie A sono finite in parità; l'ultima volta che sono arrivati tre pareggi consecutivi tra le due squadre nel massimo campionato risale al marzo 1956 (tre). La Lazio ha vinto 2-0 la gara d'andata a Bologna: è dalla stagione 2004/2005 che i biancocelesti non vincono entrambe le sfide stagionali in Serie A contro i rossoblùDa marzo, il Bologna è la squadra che ha segnato più gol (23) in questo campionato. Nelle ultime sei giornate di campionato la Lazio ha alternato una sconfitta a una vittoria (successo nell’ultimo match contro il Cagliari). La Lazio è la squadra che in percentuale ha subito più reti nell’ultimo quarto d’ora di gioco in questa Serie A (il 33%, 13 su 40): in entrambe le ultime due gare di campionato, i biancocelesti hanno subito gol in quell’intervallo temporale. Il Bologna è la squadra che in questo campionato ha subito più gol (20) nei primi 30 minuti di gioco. Il primo dei due gol segnati in Serie A con la Lazio da Lucas Leiva è arrivato proprio contro il Bologna, all’Olimpico, nel marzo 2018. L’attaccante della Lazio, Ciro Immobile, non ha trovato il gol nelle ultime sei presenze di campionato: è il suo digiuno più lungo da dicembre 2016 in campionato. Il giocatore del Bologna, Riccardo Orsolini, ha partecipato a quattro gol nelle ultime quattro partite di campionato (tre reti, un assist): tante partecipazioni quante nelle precedenti 10 gare di Serie A.: Guerrieri; Bastos, Luiz Felipe, Acerbi; Romulo, Parolo, Badelj, Leiva, Lulic; Immobile, Correa.Skorupski; Mbaye, Danilo, Lyanco, Dijks; Poli, Pulgar, Soriano; Orsolini, Destro, Palacio.​