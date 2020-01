Sfida incrociata tra Roma e Genova nella prima giornata di ritorno del campionato di Serie A. In lavagna, si legge in una nota, le due squadre romane partono con i favori del pronostico: domani la Lazio (a 1,42) ospiterà la Sampdoria (a 8,80) e domenica il Genoa (a 4,00) riceverà la Roma (a 1,95). Per la partita dell’Olimpico, visti i rispettivi score tra gol realizzati e gol subiti, è interessante l’opzione di gioco OVER 3,5 quotato a 2,35. L’ultima vittoria della Samp contro i biancocelesti risale a 15 anni fa (1-2), poi 10 vittorie e 3 pareggi per la squadra del presidente Lotito. Per la sfida a Marassi con il Genoa, che insieme al Lecce ha la peggior difesa del campionato con 38 gol subiti, da tenere in considerazione l’opzione di gioco COMBO con ESITO FINALE 2 + OVER 2,5 quotato a 2,30. A Genova le ultime 2 sfide tra Genoa e Roma sono finite in parità ma negli ultimi 5 precedenti, oltre i 2 pareggi, 3 sono state le vittorie dei giallorossi, secondo Agipronews.