Lazio favorita, ma l'Udinese è tutt'altro che spacciata: questo il giudizio degli esperti sull'incontro di domenica alla Dacia Arena. Nelle ultime dieci partite i friulani hanno fermato sul pareggio Atalanta, Inter e Milan e la loro ultima sconfitta risale al 14 febbraio, quando gli uomini di Gotti hanno incassato un netto 3-0 dalla Roma, una delle poche in grado di mettere in ginocchio i bianconeri nel 2021. C'è poi da ricordare il risultato dell'andata, quando l'Udinese trionfò per 3-1 all'Olimpico. Ecco perché, nonostante il divario che sulla carta separa le due squadre, il segno «1» non vola altissimo, a 3,60, e il «2» dei biancocelesti si ferma a 2,15. Ciro Immobile non segna da cinque giornate, ma la Lazio continua a trovare il gol (in questa stagione è rimasta a secco solo a Bologna). Anche l'Udinese è andata in rete negli ultimi cinque incontri. Eppure, la quota del Goal (entrambe le squadre a segno) si mantiene a 1,82, solo di poco al di sotto di quella del No Goal a 1,95. In effetti, i quotisti prevedono un match con poche reti, come dimostra anche l'Over più alto dell'Under (2,08 contro 1,75). Pesa, probabilmente, lo 0-0 dello scorso 15 luglio, ultima sfida fra le due squadre alla Dacia Arena. Un altro pareggio, a prescindere dal risultato numerico, vale 3,35.