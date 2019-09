Gli scommettitori "prenotano" il riscatto della Lazio: dopo la sconfitta a San Siro contro l'Inter, i biancocelesti tornano a casa per affrontare il Genoa, lo scorso anno battuto per 4-1 nella sfida all'Olimpico. L'«1» ha raccolto anche stavolta ampi consensi: l'80% delle giocate è andato sul successo di Inzaghi, dato a 1,45, il pareggio (a 4,75) è fermo all'11%, mentre un altro blitz dei rossoblù dopo quello di inizio 2018 è stato pronosticato solo nel 9% dei casi, a quota 6,50. La costante delle ultime tre stagioni sono i gol: dal 2016 a oggi, negli incroci tra Lazio e Genoa, sono sempre state segnate almeno tre reti, con il picco del 2017, quando la sfida di Coppa Italia si chiuse con il 4-2 per i biancocelesti. Tendenza netta confermata dalla quota per un altro Over 2,5, offerto a 1,48; per un incontro da quattro o più marcature complessive si sale a 2,28. In tabellone la strada è aperta anche per il Goal, la scommessa su entrambe le squadre a segno, dato a 1,60.