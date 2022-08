Lazio e Inter è una partita dai mille incroci: quello di Inzaghi che riabbraccia la squadra che l’ha lanciato nella sua carriera da allenatore, quello dei rispettivi ex Correa e Vecino, ma anche la sfida tra due dei principali candidati alla conquista del titolo di capocannoniere. Ciro Immobile e Romelu Lukaku, infatti, sono tra i più attesi nell’anticipo del venerdì di Serie A all’Olimpico: per ora da entrambi è arrivata una rete a testa, ma tutti e due sono chiamati al gol nel primo big match stagionale. I betting analyst, riporta Agipronews, vedono avanti il belga, la cui marcatura vale 2,25 la posta, seguito dal compagno Lautaro Martinez a 2,50. Poco più alta la quota del centravanti biancoceleste, fissata a 2,75. Una doppietta di Lukaku paga 7 volte la posta, mentre per Immobile la doppia marcatura si gioca a 11. I due sono però alla pari nella corsa al titolo di capocannoniere, entrambi quotati a 4,50 dietro a Dusan Vlahovic, al momento favorito a 4.